Jaja die voormalige Franse kolonie raken we niet meer kwijt en WE DOEN ER NOG EENTJE. Het is toch niet dat u iets beters te doen hebt, op bezoek bij de schoonmoeder ofzo, nog even uw dochter laten zien voordat oma tien dagen naar Benidorm gaat - achter de kerels aan en dan ligt ze weer met de beentjes omhoog op het hotelbed terwijl ze condoomloos te grazen wordt genomen door een of andere viagraslikker van het bejaardentehuis uit Blerick-Hazenkamp. Maar ja, wat kan u het eigenlijk schelen wat uw schoonmoeder eigenlijk allemaal uitvreet op vakantie, het is tijd voor ETAPPE 2 van de Tour de France. Dat doen we echt niet iedere dag, maar nu wel, want het is weekend - en Mathieu van der Poel is een van de favorieten op de dagzege. Gisteren had hij geen goede benen, maar dat zegt niks. Wij hebben wél goede benen, maar wij winnen (waarschijnlijk) ook nooit een etappe in de Tour. De etappe is een 'mini Clásica San Sebastián' met op tien kilometer voor de finish de Jaizkibel. Mocht u daar ooit in de buurt zijn: richting de top zit een Mirador, daar de camper kwakken (niet op de camping), prachtig uitzicht. Enfin, onze knaken staan natuurlijk op Biniam Girmay, de schicht van Eritrea. LIVE NOS, Belg, Euro, overal.