De hardwerkende forens merkte het ondertussen al: de files zijn weer helemaal terug op de Nederlandse asfaltlinten. De remlichtenbrigade zag de filezwaarte met 15 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode in het heerlijke pre-coronajaar 2019. Meer files in de ochtend, meer files in de avond, meer files overdag, meer files in alle regio's en dat allemaal omdat we met (veel) meer mensen en meer voertuigen zijn. Het einde van het zinloos verbranden van extra dure benzine terwijl u met 5 kilometer per uur achter uw voorganger aansukkelt is niet in zicht, nadat dit land zichzelf op slot gooide door vol op de stikstofrem te trappen en daarmee de aanleg van nieuw asfalt voor onbepaalde tijd stillegde. Reizen buiten de spits is voor veel arbeiders nu eenmaal niet mogelijk, dichterbij het werk wonen vaak onbetaalbaar en de gele rupsen van de NS zitten stampvol, vallen te vaak uit en worden als het aan de Koolmees ligt een flinke klap duurder. Nederland loopt niet alleen bestuurlijk, maar ook letterlijk volkomen vast. Een oplossing blijft voorlopig uit en dat is niet verwonderlijk. De leiders van dit land scheuren met politiebegeleiding over de vluchtstrook en werken comfortabel vanaf de achterbank van hun chauffeurauto of vanuit een altijd beschikbare eerste klas treinzetel. Files zijn een probleem voor het gepeupel dat maar moet wennen aan het achterlichtstaren. Fijne reis!