: Wat jij en zeker Koekoek niet kunnen en willen begrijpen is dat je nooit in zulke gevallen kunt generaliseren. En al helemaal niet met gratuite geleuter van ze stellen geen prioriteiten, ze zullen wel roken en zuipen en dus is het hun eigen schuld. Sowieso is het niet de schuld van die kinderen. Dat kan ik beamen. Ook kan je nooit zien waarom mensen in zulke situaties terecht komen en zo veel beroep moeten doen op de staat. Mijn vrouw werkte tot haar ziekte in de schuldhulpverlening en heeft zulke erge dingen gezien. Uithuiszettingen, zelfmoorden, mensen in totaal desolate toestand. En dan gaat een scherprechter beweren dat het allemaal hun eigen schuld is. Dat ze het leuk vinden. Zoveel mensen zoveel verschillen en er zijn er heel veel die niet weerbaar genoeg zijn om een weg in deze samenleving te kunnen vinden. Wij konden vroeger dan een gezin uitzoeken waarvan we wisten dat ze het heel zwaar hadden en niets te eten tijdens de feestdagen. Er waren er zoveel. Ja ook in Nederland. Dat gezin brachten we dan die kerstmaaltijd. Weet je hoe zwaar het was om die keuze te moeten maken? Ik stel enorm prijs op zelfredzaamheid. Dat mensen zelf moeten knokken voor hun toekomst. Zelf de schouders er onder zetten. Meedoen. Jezelf ontwikkelen. Maar je kan dat onmogelijk van iedereen verwachten omdat er zovelen zijn die dat niet kunnen. Dat is geen zieligheidsindustrie, dat is realiteit. Om de beschaving te behouden mogen we de realiteit niet uit het oog verliezen. Dat is zelfs de meest verstokte liberaal met mij eens.