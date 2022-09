Van groep 1 tot m'n laatste studiejaar was ik gewoon arm. Woonde bij Terneuzen en studeerde in Brabant, dus was alles ver reizen. Een arm normaal uitziende jongen die te ver woont is nul interesse in. Zo heb ik nul studie vrienden overgehouden. In NL ben je als arm iemand gewoon onzichtbaar en wordt je nergens echt bij betrokken.

De sociale ontwikkeling inhaalslag die je daardoor nodig hebt komt te laat of nooit. Want je wordt herkent als de mindere, en daar houden mensen je graag. Je weet ook niet beter. Dan ga je ook met laag zelfvertrouwen de arbeidsmarkt in. 'Wordt je het laagste inkomen aangesmeerd.

Net over de 2200 p. mnd: 800 naar de Staat, 800 huur, 200 boodschappen. Spaar 400 p mnd/5000 per jaar op. Maar de tegenvallers beuken dat naar 2500. Soms moet je met de trein, wil je een maandje goed eten, of heb je een gemeentelijke belasting. Je stelt een rijbewijs of een relatie jaren uit.

En dan krijg je van je Linkse mede-armen te horen dat jou identiteit de rijke Nederlander is. Dat problemen die je over je heen krijgt eigenlijk door jou anderen zijn aangedaan. Nee, je krijgt geen beurt om je te uiten daartegen.

Gelukkig heb ik me gespecialiseerd in een technisch vak, en werk ik voor mezelf. Veel van m'n vrienden zijn buitenlanders die zich opgewerkt hebben. Als we in een mooiere auto langskomen zijn we pas interessant. Dus rij ik weer een oud bedrijfsbusje. Succes aan de nieuwe lichting armen.