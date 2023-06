Het is maar goed dat het overleg over het landbouwakkoord is geklapt, want anders betaalde u dadelijk flink meer voor uw melk. Uit uitstekend spitwerk van eenmansmachine Omtzigt blijkt dat het kabinet overweegt om deze zuivel de witte motor te maken die het financiële plaatje van het akkoord rechttrekt door de vrijstelling voor de verbruiksbelasting voor non-alcoholische dranken te schrappen. Kort samengevat: u gaat 26 eurocent per liter aan belasting betalen voor uw melk en soja, zodat de overheid genoeg geld heeft om boeren uit te kopen. Stond weggewerkt in een voetnoot van een bijlage (zelf lezen kan hier), maar het mag duidelijk zijn dat de rekening voor de stikstofplannen weer gewoon op het ontbijtbordje van de consument belandt. Terwijl de rijen bij de voedselbanken groeien en we net een dubbelcijferige inflatiepiek achter de rug hebben, vindt het kabinet het toch een goed idee om het benodigde geld voor de stikstofcrisis uit uw boodschappen te halen. Meer belasting om uw enerzijds compleet uit te melken en anderzijds meer en meer richting een voorgeschreven levensstijl te dwingen waarin basisingrediënten als zuivel en vlees uit de voorraadkast van de duivel komen. Dat is voorlopig even uitgesteld, al is het landbouwakkoord nog niet van tafel. Het herinnert er ons aan om scherp te blijven, want met dit kabinet staan de grootste veranderingen vaak in de kleinste lettertjes.