De btw op groente en fruit kan met geen mogelijkheid omlaag, maar de belasting op alcoholvrije dranken verhogen is geen enkel probleem. Vanaf 1 januari 2024 betaalt u geen 9 maar 26 eurocent per liter aan verbruiksbelasting op uw cola, appelsap, siroop, alcoholvrij bier en... havermelk. Partij voor de Dieren natuurlijk over de zeik, omdat hun plantaardige alternatieven ook in prijs stijgen, terwijl de traditionele koeienmelk uitgezonderd is van deze maatregel. Boze Kamervragen volgden, maar VWS-stas Van Ooijen duwt de plantenknagers met hun gezondheidsclaims subiet terug in hun tiny house. "Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. (...) Deze alternatieven hebben een andere voedingskundige samenstelling dan dierlijke zuiveldranken. De (lange termijn) gezondheidseffecten van plantaardige zuivelalternatieven zijn tot op heden onvoldoende onderzocht om hier uitspraken over te doen." Dat was weer smakelijk lachen om de vegahippies, maar ondertussen gaan we allemaal aanzienlijk meer betalen voor onze frisdranken. En dat is echt niet omdat de overheid zo begaan is met onze gezondheid, zo blijkt uit een quote eerder in de beantwoording. Hoewel de officiële overheidswebsite voornamelijk spreekt over het stimuleren van gezondere keuzes, zegt Van Ooijen gewoon waar het echt om draait. "Deze verhoging van de verbruiksbelasting is budgettair ingegeven, oftewel heeft als primair doel meer belastinginkomsten op te halen." Alles duurder en niets goedkoper: dit kabinetsbeleid is in ieder geval duidelijk.