Stante pede wegdeponeren die rommelbende. Dezelfde weg mee inslaan als destijds met die vermaledijde ballonoplatingen. Verbieden met alle mogelijke verboden. Eén van de meestvoorkomende stukjes vervuiling die naast verfblikken en oude oliefilters meekomen in de netten naar boven: ballontouwtjes. Uit de beste bedoelingen omhooggelaten met allerlei wensen voor een betere wereld: het gelukkig gehuwelijkte paar, op de nieuwe baby, de koning weer een jaartje ouder, noem maar op. Een wens, in rubber of folie verpakte lucht met een staartje, het plastic touwtje met een containerschip uit China gebracht, dwarrelt neer in de Noordzee om decennia daar te zwerven. Ontbindt in allerlei chemisch schadelijke componenten die opgenomen worden in de natuurkringlopen en uiteindelijk weer op het bordje van het gelukkig paar, in het buikje van het baby'tje, in des konings Nederlandje terechtkomen. Met rare tumoren tot gevolg, wisselingen in de chemische hersenwacht, gedragsproblemen, huwelijkstherapie, met het kindje naar het ziekenhuis en onvrede in de samenleving. Weg met die confetti.