Kom op mensen, de opsporingsvideo's hoeven niet altijd over kopschoppers, treinfappers of groepmeppers te gaan. Soms gaat het over de kleine dingen in de Big Brother-maatschappij. De lokale incidentjes waar we nog om kunnen gniffelen, zoals deze beauty die geen beautysalon nodig heeft, maar wel geïnteresseerd is in de bijbehorende olijfboom. Snappen we wel, het is tenslotte een mooi boompje voor in het studentenkot of in de VT-woonkamer van je eigen huis, dus voor je het weet sjouw je een stuk flora door Dordrecht. Maar ja, de eigenaresse wil die struik met ambitie eigenlijk wel terug. "Ik mis mijn mooie olijfboom die ik van mijn zusje heb gekregen." Tijd dus om dat tuinornament terug te brengen. Daar hoeft geen politie bij te komen, gewoon terugzetten en sorry zeggen en het is allemaal goed. En mocht u dit allemaal te gezapig vinden, hebben we speciaal voor u hieronder nog een filmpje van gezelligheid in een Haagse tram. Voor ieder wat wils. Fijne avond!