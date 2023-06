Feest in huize jachtpartijen en Griekenlandvakanties: prinses Alexia wordt vandaag 18 jaar. Nu was Alexia in de ogen van kabouter Schimmel al jaren een "lekkere" 18+: maar nu is het dan ook officieel: onze eigen prins Harry is volwassen. Waar papa en mama de hele wereld over staatshoofden en grote zus Amalia rustig kan wachten tot die kroon vanzelf een keer op haar hoofd verschijnt, valt Alexia net buiten de Wajer 55. Voor haar gaan de vlaggen vandaag niet uit op de Rijksgebouwen. Ze is de aanvoerder van het reserveteam en moet haar eigen boontjes doppen. Misschien is dat de reden dat ze van het drietal prinsessen er het meest uitziet alsof ze zichzelf kan redden in het leven. Niet dat we verwachten dat ze het heel moeilijk krijgt, want met deze naam in het paspoort en de connecties en middelen van één van de rijkste families van Nederland achter zich speelt ze het spel des levens nog steeds op de allermakkelijkste moeilijkheidsgraad. Die vindt vast een prachtige baan als Amsterdamse vastgoedmagnaat of een heerlijke bestuursfunctie in de zoveelste adviesgroep. Zolang ze mannetjes als Sander en Oostenrijkse lawines weet te ontwijken, hoeft ze zich nergens zorgen om te maken. Dus gefeliciteerd meid en geniet van je dag! Iemand nog een stukje prinsessentaart?