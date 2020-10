Kijk wij zijn niet van adel natuurlijk hemeltje nee eerder het tegenovergestelde qua aangespoelde boeren met een inbelmodem, maar we zijn het dus wel aan onze stand verplicht om de ophefgraantjes van de dorsvloer te pikken, en hier zijn we: de jongedames van Oranje Amalia en Alexia zijn dit weekend niet mee teruggekomen op het rondvluchtje Griekenland van die bolle en z’n Argentijnse. “Geen plek op de lijnvlucht”, is het officiële verhaal en dat is zowel grappig als droevig als totaal ongeloofwaardig maar verder weten we ook niet wat we er mee moeten. Willy onderstreepte vorige week al wat we al jaren weten, namelijk dat ie je hele hand pakt ongeacht het aantal vingers dat je naar hem wijst. En verder, ach ja weet je we wilden allemaal wel op vakantie dit jaar en sommigen is het ook gelukt en anderen niet. De een nam z’n hele gezin mee naar een hutje op de regionale hei in plaats van naar een Costa of een Playa of een Plage of een [wat is het Turkse woord voor strand eigenlijk], de ander zag z’n kind op Kreta, Kos of een andere zonovergoten zuipkeet spelen met zijn/haar gezondheid en dat van alle anderen. Wat trouwens wel de vraag oproept: als Willy in een bomvolle lijnvlucht vloog, en daarna zonder smoelbeschermer in z’n limo, zitten ze dan nu met z’n allen in thuisquarantaine of is dat per definitie de term als je als publiek bezit altijd in je eigen woning verschanst zit?

Hoe de Telegraaf een haas vangt