Op vrijdag 9 juni overleed een 32-jarige man nadat hij in Rotterdam door de politie was gearresteerd met behulp van een stroomstootwapen. "Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het politieoptreden een rol heeft gespeeld bij het overlijden van het slachtoffer", aldus het OM. Een rol. Maar wat voor rol dan hè? Een bijrol? Een hoofdrol? Een behangrol? Een rol die er alleen maar is ingeschreven zodat de politie nog kans maakt op een nominatie voor de Oscars? Of misschien meer een soort detectiverol, maar dan dat de detective de straat op gaat met een of ander apparaat dat hij zelf niet goed beheerst en er per ongeluk iemand mee vermoordt. Je zou je haast afvragen of het wel zo'n goed idee is om Onze Agenten, Hoeders Van Het Geweldsmonopolie (m/v) allemaal met zo'n taser de straat op te sturen. "Het OM kan zich voorstellen dat dit veel vragen en emoties oproept. Op dit moment kan het OM geen verdere inhoudelijke mededelingen doen, want het onderzoek is nog in volle gang."