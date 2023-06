De Oscars, die zijn heel snel afgegleden van prijzen voor hele goeie films tot hét baken van doorgeslagen progressivisme (beter bekend als woke maar dat moet je waakzaam gebruiken van NRC). De gouden mennekes zijn een soort Vrijheidsbeeld, maar dan met oogkleppen op. De oogkleppen van acteurs en actrices die tientallen miljoenen verdienen omdat het grauw naar ze komt kijken, waarna ze door hun filmhelden voor rotte vis worden uitgemaakt. De hele Marvel Universe bestaat omdat simpele boerenjeugd wereldwijd in de superkracht van hogere machten gelooft, die als collectieve kracht besloten ligt in het bestorven individu, maar ja: uiteindelijk allemaal homohaters hè. En racistisch tegen bruine mensen. Sinds corona zelfs jegens Mensen van Geel. Ze stemmen ook allemaal Trump, ook in landen waar je helemaal niet op Trump kunt stemmen.

Enniewee, de Oscars zijn dus heropgericht tegen zulke mensen en dat zullen we ze weten ook. Er kijkt geen hond meer naar de uitreiking, de bekendste winnaar van de afgelopen jaren was Chris Rock die overeind bleef na die bitchslap door Will Smith en per eerstvolgende editie gaan de in 2020 bepaalde inclusiviteits officieel in. Je kan alleen nog Beste Film winnen als je zeven twee uit vier vinkjes haalt op deze eisenlijst. Het worden derhalve extreem lucratieve tijden* voor films die zijn geschreven door een Eskimo met een hazenlip, waarin blanke mannen gespeeld worden door homoseksuele Afrikaanse transvrouwen en zwarte vrouwen gewoon door zwarte vrouwen, de bijrollen door Aziatische albino's en waarin alle extra's dwerggroei hebben (omdat ze dan tenminste allemaal tegelijk hun kleine autootjes kwijt kunnen op de gehandicaptenparkings bij filmstudio's, waaraan een schrijnend problematisch tekort is dat de Academy van oude blanke mannen nog steeds niet heeft opgelost). Als de marketing tenslotte gedaan wordt door tienermeisjes die zich als eend identificeren, dan zit je aardig op ramkoers met je terugverdienpotentie geramd bij de Oscars volgend jaar. Wij kunnen vooral niet wachten over de film over het maken van deze film. Maar dit script verzin je helaas niet...

*Lucratief bij de Hollywood incrowd, niet bij de Box Office voor gewone bioscoopbezoekers