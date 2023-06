Wat een idioot plan. Stel je zet je huis te koop en er is precies één geïnteresseerde in je eigen dorp. Die bepaalt dan wat jouw huis waard is want hij is de enige bieder. Mijn nieuwe buren zijn een jong Pools stelletje die het kochten, so what.

Overigens bepaalt de uiteindelijke verkoopprijs of de koper wel of niet een woonvergunning krijgt.

Hugo had het over de leefbaarheid op het platteland die hij in stand wil houden, sinds wanneer doet de leefbaarheid ertoe met de massa-immigratie die gaande is ?

Overigens dat huizen niet kunnen worden opgekocht door Amerikaanse beleggers is wel zeer wenselijk.

Er komt geen huis bij door dit rampzalige plan dus prutser Hugo is weer volop aan het falen.

Hopelijk wordt het in de eerste kamer afgeschoten.