In één ding geven we GroenLinks-feut Jens Bosman op voorhand gelijk: Objectiviteit is inderdaad een luchtkasteel. Het bestaat niet. Iedereen redeneert vanuit een wereldbeeld, bestaande opvattingen en selectieve nieuwsgierigheid (of verontwaardiging). Eenieder die pretendeert "objectief" te zijn, moet je luidkeels wantrouwen. Maar wat je óók moet wantrouwen, zijn mensen zoals Jens Bosman, die brieven aan de Staatsomroep schrijven om hen ervan te betichten dat ze berichten over de kapitaalval van Amerikaans bierwater Bud Light, na de faliekant gefaalde campagne waarbij ze Dylan Mulvaney, 's werelds meest krampachtige Audrey Hepburn-look-a-like, op blikjes drukten terstond en hun verkoop zagen instorten. Iets dat wij - vanuit onze objectiviteit - een tamelijk hilarische marketingfaal vinden.

Jens niet. Jens is boos. Hij schrijft in een soort open brief aan de NOS dat ze vanwege hun toch tamelijk nieuwswaardige berichtgeving over het marktverlies van het biermerk eigenlijk een soort christencollaborateurs zijn, "en of u uw journalistieke verantwoordelijkheid wilt nemen om de wereld vooruit te helpen. Neutraliteit is in dit thema geen optie: waar onderdrukking plaatsvindt kunt u alleen maar kant kiezen voor de rechten en vrijheden van elke burger. Al het andere is, hard gezegd, collaboratie." Marktwerking is moord, maar berichtgeving daarover is hoogverraad!

Nou zijn wij de laatste die de NOS van neutraliteit zullen betichten, maar we denken dat deze brief bij de ambtenaren op het Mediapark toch niet per se lekker valt. De media zijn er immers niet om te collaboreren met een vermeend Amerikaans christennarratief, maar óók niet om mislukte marketingcampagnes te repareren van een bedrijf dat zich in z'n eigen doelgroep verslikt. Sterker nog, zelfs op de NOS-redactie mogen christenen rondlopen die op persoonlijke titel religieuze bezwaren tegen homoseksualiteit hebben. Zolang ze dat maar niet in hun stukjes verwerken (en vermoedelijk in dat progressieflinkse bolwerk ook bij de koffiemachine maar beter voor zich kunnen houden).

Punt is: journalistieke media zijn er niet "om de wereld vooruit te helpen", ze zijn er om de wereld te beschrijven en eventueel te duiden. Er zijn al genoeg media die een kant kiezen. Feiten eenzijdig uitlichten, andere feiten verzwijgen. Pro-EU, vóór XR-klimaatactivisme, merkbaar anti-boer, Kaagfans of Wildershaters, en allemaal openlijk veel te geëngageerd met Oekraïne in plaats van een helikopterblik te betrachten. Allemaal legitieme opvattingen voor individuele personen, maar de dood in de pot voor (geloofwaardige, "objectieve" en publieke) informatievoorziening. Er zijn inmiddels zo veel activisten, belangengroepen en colporteurs die Het Volk proberen op te voeden dat zelfs in reclameblaadje Adformatie stukken verschijnen van marketeers die doodmoe worden van de humorloze anti-creativiteit van moreel belerende commercials.

De NOS zou zich niet moeten hardmaken voor de homozaak (overdrachtelijk - red.), een serieus journalistiek medium zou zich moeten afvragen hoe Anheuser-Busch zo'n epische blunder kon begaan met een biermerk voor Amerikaanse boeren & country-christenen. Anders moeten wij dat steeds doen, en wij scoren slechts een 4,5 op geloofwaardigheid bij mainstream-mensen die ons niet eens zelf lezen. Hm. Misschien is dat wel waarom nieuwsmedia liever niet te veel van zulke waarheden opdissen: dan gaan Jens Bosmensen je onvoldoendes geven voor """objectiviteit"""...

TL;DR: Jongeman wil dat NOS meer gay- en transagenda's gaat pushen, voor een betere wereld. Maar een betere wereld begint niet bij activistische Agenda's, die begint bij beter Begrip van oorzaak, omstandigheden & context. Dus. Biertje?

