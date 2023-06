Oh Canada. Het enige westerse land ter wereld waar zwartgezicht nog gedoogd wordt, mits je premier bent. Canada, waar de genderconstructen eerder werden opgetuigd dan in Amerika maar waar je bijna niks over hoort, omdat Canadezen in tegenstelling tot hun verhitte zuiderburen te beschaafd/bescheten zijn om stampij te maken. Canada, waar pandemieën zich konden verspreiden via colonnes vrachtwagens - als je de MSM tenminste moest geloven. Canada, dat gelukkig zo groot is dat je er ook nog een F1-race kunt houden ondanks een boel onnodig drama over bosbranden die 800 kilometer verderop woeden. Bovendien: het regent. Dus gaan we de Labatt's op ijs zetten (ja die Canadezen zijn ook raar met hun bier) en inschakelen op de kwalificatie in Montreal. Wie weet kan Canadees Stroll in eigen land eens laten zien dat niet alleen zijn auto goed is, maar we zouden ons vakantiegeld nog steeds op de winnaar van vorig jaar (Max) zetten, al zou een beetje tegenslag voor hem het seizoen niet saaier maken, eh?

UPDATE: Na natte bende Max P1 (maakt een hattrick), Hulkenberg P2 (lol), Alonso P3. Perez (P11, eigen schuld) en Leclerc (P12, Ferrari strategie) niet eens door naar Q3. En Sainz (P8) riskeert nog straf wegens herhaaldelijk anderen hinderen.

En Bernd Mayländer bestuurt 'm al sinds 2000