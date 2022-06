Alpine reserverijder Oscar Piastri werd geboren in 2001, het jaar dat Alonso zijn eerste F1-contract bij Minardi tekende. Minardi was het laatste team waar Jos Verstappen voor reed - hierboven zie je Jos in zijn laatste F1-seizoen in een Minardi PS03 duelleren op Magny-Cours met Alonso in een Renault R23. Vandaag vertrekt de Spanjaard naast zoontje Verstappen vanaf P2 in Canada - en de hele pitstraat is in d'aaawwww-modus over zo veel race-nostalgie. Iedereen vindt het allemaal superschattig dat zo'n ouwe bok ook nog een keertje vooraan mag staan en iedereen lacht beleefd om de opmerking van Alonso dat ie Max in de eerste bocht voorbij wil zijn. Maar die ouwe stier gaat er dus gewoon wel voor: "The goal is to lead the race in Lap 1. Turn 1, maximum attack, and then after that [Red Bull & Ferrari] can go and they can fight." Het was een wappie kwali in het nat (Haas enige team met twee auto's in de top 6, need we say more?) maar vandaag is het een droogzonnige 20 graden. Max is ongenaakbaar en op respect kun je niet racen dus dat wordt trappen in die Alpine, Alonso! LO, AAWG.

VLAG: Max, Sainz, Hamilton!?

Alonso heeft sowieso de breedste bolide van het veld

1981

2001