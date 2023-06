Uit de brief van Klaus Schwab aan Mark Rutte:

'In view of the leading role the Netherlands has taken in steering Europe's recovery efforts and the future of Europe, your perspectives on building the Great Reset at a global level with the international community would be highly appreciated.'



'Met het oog op de leidende rol die Nederland heeft genomen in het sturen van Europa's herstelinspanningen en de toekomst van Europa, zouden uw perspectieven op het bouwen aan de Great Reset op mondiaal niveau met de internationale gemeenschap zeer op prijs worden gesteld.'



Dat verklaart de werkelijke reden voor alle crises waarin onze overheid ons stort. En het moge toch ook wel duidelijk zijn want we zijn allen ooggetuigen van de ene 'transitie' na de andere: ze zijn onze vrije Westerse samenleven aan het omvormen naar een dystopische globalistische controlestaat.