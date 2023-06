Domme Deborah mocht al die jaren voor spek en bonen meedoen bij GroenLinks, want ze was zwart en een vrouw, én ze was te dom om voor de duvel te dansen. Zo hebben de apparatsjiks ze graag, domme ganzen die braaf doen wat je ze opdraagt, zich gedeisd houden en zich gemakkelijk met een kluitje in het riet laten sturen. Useful idiots.

Totdat ze, net als domme Deborah, al te veel voorkeursstemmen trekken en dan het beleid van diezelfde apparatsjiks dreigen te verstoren, gewoon omdat ze dan als domme gans in de weg zitten en rimpelingen gaan veroorzaken. Dan moeten ze in hun hoek teruggeschopt worden en zich rustig houden. Dat deed deze domme Deborah niet. Ze pikte het niet en wilde wraak, en o jee, die eerste en enige poging om terug te slaan ontaardde voor de partij in een drama, namelijk een hele zetel verlies in de Eerste Kamer! Boontje komt om zijn loontje, karma is a bitch. Domme Deborah maakt pijnlijk duidelijk hoe het er bij GroenLinks aan toegaat, hoe er het naar alle waarschijnlijkheid aan toegaat op vele plekken waar men de mond vol heeft over diversiteit en inclusie. Domme dozen binnenhalen, als ze de juiste kleur en de juiste gender maar hebben.

De Heilige Franciscus uit Jole zegt het in bovenstaand fragment ook duidelijker dan duidelijk hoe het volgens hem moet, wat de instelling van de goedertieren mens dient te zijn:

"Moet je je voorstellen, zij heeft 8100 voorkeursstemmen gekregen dankzij, zo valt dat eigenlijk te achterhalen, stem op een vrouw, en stem op een vrouw van kleur, een heleboel mensen, ik ken ook mensen die op haar gestemd hebben, van ja, zij was op de kandidatenlijst de eerste vrouw van kleur, een hele legitieme reden om dat te doen, om dat zo te werken, maar wat heeft zij nou gedaan...."

Een heel legitieme reden? Nou, het blijkt in de praktijk niet zo te werken. Want er stond op de kandidatenlijst van GroenLinks een domme doos, enkel en alleen omdat ze wart is en een vrouw, nergens anders om. Voor de rest was ze volgzaam, tam, te bespelen, een slaaf. Nu die slaaf in opstand kwam viel het kaartenhuis dat diversiteit heet in elkaar. Het is GroenLinks aan te rekenen, niet domme Deborah. Die is gebruikt, misbruikt door de partij.

Lijkt een beetje op hoe BIJ1 die halve gare Caitlin Kuyt op de lijst had gezet.