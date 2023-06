Wat was er tijdens die verkenning nu precies aan de hand? Ik kan me voorstellen dat ze een regering in elkaar proberen te flansen, op de huidige coalitie uitkomen, maar zorgen hebben over de invloed van de luis in de pels bij het CDA op de stabiliteit van de nogal broze coalitie. Dat een individueel kamerlid dan ter sprake komt is misschien ongebruikelijk, maar absoluut begrijpelijk in deze situatie. De vraag is wát de verkennsers precies gezegd hebben. Alleen zorgen geuit, gesuggereerd dat "we iets moeten" met Omtzigt, of al een voorzetje voor Functie Elders gedaan? Het is mij niet erg duidelijk.