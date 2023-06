Mijn Antilliaanse buurvrouw werkt op de basisschool hier verderop in de straat, ze vertelde dat in de vijfde klas voorlichting werd gegeven over menstruatie. Het is bij slechts één les gebleven vanwege klachten van islamitische ouders. Ook vertelde ze dat de kindertjes met suikerfeest en offerfeest niet naar school hoeven te komen, alleen de islamitische dan want de anderen zijn verplicht te komen. We zijn verloren. Ze had er zelf overigens geen goed woord voor over.