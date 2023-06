Veiliger????

— Intelligence Suggests Pro-Ukrainian Group Sabotaged Pipelines, U.S. Officials Say

New intelligence reporting amounts to the first significant known lead about who was responsible for the attack on the Nord Stream pipelines that carried natural gas from Russia to Europe.-//

Bron: New York Times

Volgens de Duitse veiligheidsdiensten heeft een “Oekraïense groep” de Nordstream gasleiding opgeblazen.

Hoezo veiligheid?