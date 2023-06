Goed nieuws: u hoeft niet langer een drugsschuiver of Mocro-maffioos te zijn om met volautomatische wapens onze hoofdstad overhoop te knallen. Dat kan nu gewoon digitaal, want Call of Duty voegt een nieuwe multiplayermap toe die duidelijk is geïnspireerd op ons nationale pretpark. Het is niet een exacte kopie van de stad zoals we die in de storymode tegenkwamen, maar meer een gebied dat sterke inspiratie haalt uit de stad van de hoop. Zo zijn onder meer het treinstation en Rijksmuseum duidelijk te herkennen en hetzelfde geldt voor het exterieur van museum NEMO, ondanks dat dit gebouw in de game een aquarium is. Gooi daar nog wat explosies, grachten en de bijbehorende grachtenpandjes bij en uw 020-beleving is compleet. Fijn dat nu de hele wereld kan meegenieten van het veredelde oorlogsgebied dat Amsterdam is. Vergeet Mario Kart, wij zijn even een Nutella-winkel kapotschieten.

Heel realistisch: treinen staan stil

Voor ieder wat wils

Hotel ook per uur te boeken

Gesubsidieerde kunst

Finding NEMO