Roy Dames, culthelddocumaker onder de culthelddocumakers, brengt binnenkort een nieuwe docu uit, bij de Formule 1 jongens van Viaplay. Gaat over Frank Masmeijer, die volgens allerlei kwaliteitsmedia dankzij een lijntje met Wim-Lex vorig jaar werd vrijgelaten uit de gevangenis. Maar wat blijkt nu? Frank Masmeijer is volgens Dames helemaal niet blij met de documentaire. ",,Toen hij het eindresultaat zag, de sfeer in deze film - nee, die is niet echt positief, daar was hij niet blij mee,” zegt Dames. ,,We hebben er best wel bonje over gehad, dat klopt. Hij wilde een positieve film, hij wil weer de entertainment in. Daar is hij mee bezig, hij dacht dat dit een soort promo daarvoor zou worden. Maar ja, daar kan ik geen film over maken maken. Zijn aandeel in die drugshandel is gewoon een deel van hem. Dat hij in de jaren ‘90 televisiester was, wie weet dat nog? Is dat nog interessant? Iedereen kent hem nu van die coketaferelen. Ik laat het oordeel aan de kijker, dat oordeel geef ik niet. Ik laat het zien en daarna mag iedereen zelf zeggen wat ie ervan vindt. Het is zoals het is.”" Flauw hoor meneer Masmeijer. U bent potdorie de directie van BNNVARA niet. Het is zoals het is.