Ach ja, in het verleden heeft het overheidje ook al bakken geld kapot gesmeten aan de RVS-scheepswerf die toen evengoed nog failliet ging. Ik meen dat er een parlementaire enquête is geweest met als uitkomst dat je niet aan dood paard moet trekken. Dat er te veel van onze industrie is verdwenen, is een groot probleem in de toekomst en het is maar de vraag of en hoe we dat kunnen terugdraaien. Ik snap niet waarom nu de focus komt te liggen op de scheepsbouw. Kennelijk moet het varen of vliegen (KLM, ook al zo'n dood paard).