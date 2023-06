Ben er van overtuigd dat niet elke scheur betaald moet worden, niet elke scheur is ontstaan door het oppompen van gas.

Maarrr… dat uitzoeken kost teveel tijd en dus ook geld.

Shell en Exxon barsten vd poen, het rijk blijkbaar óók.

Kom gewoon over de brug, ongezien.

Ook al is het hier en daar onterecht.

Als ongezien iedereen gecompenseerd wordt in de toeslagenaffaire kan dat in Groningen ook.

Als er 25 miljard uitgetrokken wordt om boeren te verjagen, kun je Groningen met een paar miljard scheurvrij maken.

Als de overheid ong. 4 miljard kwijt is aan compensatie over spaartaks, kunnen ze de Groningers een scheurvrij huis gunnen.

Ja, er zullen mensen misbruik maken, net als in alle bovengenoemde affaires/ blunders.

De overheid maakt zich vooral druk voor mensen die nog nooit in Nederland zijn geweest en nog nooit iets hebben betekend voor onze samenleving.

Hoe durf je keer op keer je eigen bevolking in de steek te laten?