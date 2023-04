Kinderen tot en met 17 jaar

Ook voor kinderen in het aardbevingsgebied kan in de loop van 2023 een vergoeding voor immateriële schade worden aangevraagd. We weten immers dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin.

Voor welke kinderen?

De regeling is bedoeld voor kinderen tot en met 17 jaar, van wie de wettelijk vertegenwoordiger(s) zelf al een vergoeding voor immateriële schade heeft/hebben ontvangen. De regeling voor kinderen is afgeleid van de regeling immateriële schade voor volwassenen. Daarom kan de vergoeding voor het kind pas worden aangevraagd nadat minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen. De wettelijk vertegenwoordiger kan de aanvraag voor het kind doen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding voor het kind is ongeveer een derde van de vergoeding voor immateriële schade die aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) is toegekend. Als beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding voor immateriële schade hebben gekregen, dan gaan we uit van de hoogste vergoeding om de hoogte van de vergoeding voor het kind te bepalen. Voor kinderen werken we met de volgende vaste bedragen:

€ 500: als de hoogste vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger(s) € 1.500 is;

€ 1.000: als de hoogste vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger(s) € 3.000 is;

€ 1.700: als de hoogste vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger(s) € 5.000 is.

Bron: www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele...