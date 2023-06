Toneelspel op het VVD-congres in Apeldoorn zaterdag. Sophie Hermans draaide ogenschijnlijk heel duaal de duimschroeven aan toen het ging over de belofte uit november vorig jaar om de asielinstroom te beperken. Maar hoe geloofwaardig is het als de voormalig tassendraagster de chef ter verantwoording roept? De vraag stellen is hem beantwoorden.

De bijdrage van Mark Rutte daarna – een vraag en antwoord-sessie, toespraken doen VVD’ers niet meer aan op hun congressen; pardon Liberale Open Dagen – verdient nadere beschouwing.

Onvermoeibaar de wereld rond!

De VVD-leider was ronduit getergd door de kritische vragenstellers uit zijn achterban en schoot in een opmerkelijke verdediging. Want stonden de liberalen er wel bij stil dat Mark Rutte in 2016 (!) samen met Angela Merkel een Turkijedeal had gesloten? En dat hij nu - ‘onvermoeibaar!’ - door heel Europa en over de hele wereld vliegt om het asielprobleem aan te pakken? Moldavië, Servië, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, Marokko, Tunesië en de Europese Commissie kwamen voorbij.

“We denken daar binnenkort uit te kunnen komen”, zei Rutte tegen zijn mede-VVD’ers. Om daaraan toe te voegen dat ‘dankzij ons’ – daarmee weer doelend op de VVD - migratie bovenaan de Europese politieke agenda staat.

En vergeet Oekraïne niet, wilde Rutte zijn publiek meegeven. “Als de grootste partij van Nederland, en over een paar dagen zijn we dat al dertien jaar, hebben we de verantwoordelijkheid om tot het uiterste te gaan voor de stabiliteit van Nederland. En al helemaal nu het oorlog is in Europa. In Europa kijken ze ook naar Nederland voor leiderschap.”

Maar de mensen in Ter Apel dan?

Een VVD-lid nam vervolgens het woord. “Wat ga je zeggen tegen de mensen in Ter Apel. Die staan met hun rug tegen de muur, die moeten buurtwachten lopen.” En is het een idee de oren wat minder naar Brussel te laten hangen? Rutte werd nog bozer. “Wij zijn ook Brussel. Hou op over ons én Brussel. Dat is oude politiek.” Om daar nog eens aan toe te voegen: “Niet voor niks bouw ik daar intensieve relaties op.”

En daar was de waterscheiding zichtbaar. Mark Rutte had zijn congres in november beloofd de instroom van asielzoekers terug te brengen. Toen ze hem vroegen hoe het ervoor stond kregen ze bovenstaand verhaal.

VVD heeft niet gevraagd om Europees leiderschap maar om minder asielzoekers

Mark Rutte gelooft dat hij in al zijn uitmuntendheid onvervangbaar is, zijn leiderschap van een superieure onontbeerlijkheid. Niet alleen voor Nederland maar voor heel Europa dat naar hém kijkt voor leiderschap. Maar daar hebben de VVD’ers – net zoals een boel andere Nederlanders die niet lid zijn van D66 – helemaal niet om gevraagd. Die willen simpelweg minder asielzoekers zoals Rutte hen beloofd had.

Het begint erop te lijken dat het nu ook tot de liberalen begint door te dringen dat dit premierschap maar in ieder geval dit kabinet - net zoals de huidige asielinstroom – onhoudbaar aan het worden is.