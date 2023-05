Ja, dit voelt toch een tandje raarrrr en naarrrr. De dude in het wit is ontvoerd door die Fred Durst achter 'm. Het beeld is van een bewakingscamera. De politie maakt zich 'ernstige zorgen' en is naar de knakkers in kwestie op zoek. "Deze man is vrijdagmiddag rond 14.20 uur onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek." En nu maar hopen dat-ie niet wordt bewerkt met een handboor, of wat die Nederlandse criminelen tegenwoordig allemaal doen als ze met elkaar de container in duiken. Of... toch gewoon een uit de hand gelopen vrijgezellengrap?