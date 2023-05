Die anderhalve asielzoeker die per ongeluk in Bulgarije blijft plakken wordt in een krotje in een zigeunerdorpje geparkeerd met E50,-- zakgeld per maand. Daar houden ze het zelden langer dan 1 maand vol.

Die proberen zo snel mogelijk naar Noordwest Europa te komen of gaan gillend terug naar het land van herkomst.

Er is één perfecte mogelijkheid om alle asieleisers met een bocht om Nederland heen te laten reizen: Voor een wet in voor zowel Nederlanders als alle asieleisers geldt: Je krijgt pas Bijstand wanneer je minstens 5 jaar in Nederland gewerkt hebt. Zolang je geen Bijstand krijgt moet je in een centrum wonen.

Je mag zodra je binnenkomt meteen aan het werk, maar eerst 5 jaar werken voordat je een woning kan krijgen en je gezin kan laten overkomen. Of je gezin verblijft ook in het centrum totdat je 5 jaar gewerkt hebt.