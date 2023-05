Op 15 januari 2021 trad Rutte af als premier vanwege het toeslagenschandaal, en vanwege het eindeloze toedekken van het toeslagenschandaal. Daarna ging Rutte met verkenners Jorritsma en Ollongren babbelen over een functie elders voor de bloeddorstige Pieter Omtzigt, die door Hoekstra en De Jonge niet te sensibiliseren viel. Toen zagen we die foto. Toen loog Rutte, liet hij anderen voor hem liegen en blufte hij dat 'niemand hier uitleg over ging geven'. Uiteindelijk werden de notulen openbaar en kwam er een debat, hier scheiden onze wegen, motie van afkeuring van D66 en CDA, ChristenUnie zou nooit meer met Rutte in een coalitie stappen, bla die bla die bla, nu zijn we hier, Rutte Vier. Het zal niemand verbazen dat een coalitie die al zijn politieke energie stak in het toedekken van het toeslagenschadaal, keer op keer faalt in het oplossen ervan. Vandaag is er een debat, gisteren kwam er weer een hoop drek naar boven en je weet van tevoren al weer dat niemand bij de vvd, niemand bij het CDA, niemand bij D66 en niemand bij de ChristenUnie de enige logische conclusie gaat trekken: dit kabinet had er nooit mogen zijn. Hou er gewoon mee op. Ga naar huis.

Ondertussen...