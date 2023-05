*zet Tjeenk Willink bril op*

Het is de schuld van de Tweede Kamer dat staatssecretaris De Vries pas vorige week een mail uit 2019 aan haar voorganger Menno Snel openbaar heeft gemaakt, waarin wordt uitgelegd wat er misging in het Toeslagenschandaal. Het is de schuld van de Tweede Kamer dat Menno Snel deze mail, die hij ontving in de periode dat hij "alles uit zou zoeken" omtrent het Toeslagenschandaal, niet heeft gelezen. Het is de schuld van de Tweede Kamer dat er ook nu pas mails openbaar zijn gemaakt aan topambtenaar Jaap Uijlenbroek, waarin staat dat slachtoffers niet zijn geholpen. Het is de schuld van de Tweede Kamer dat Jaap Uijlenbroek tegenwoordig directeur is van de BV die Paleis Soestdijk beheert, terwijl hij eerder directeur was van de ambtelijke organisatie die Paleis Soestdijk beheerde (en in de tussentijd dus mogelijk liegende directeur van de Belastingdienst). Het is de schuld van de Tweede Kamer dat de dienst Toeslagen in 2021 nog probeerde in een achterkamertje langere beslistermijnen te regelen voor de compensatieregeling. Het is de schuld van de Tweede Kamer dat eindverantwoordelijke Mark Rutte hierover niet aan de tand is gevoeld door mensen die een dildohelm op hun hoofd zetten en iemand die Groenteman heet, Groenteboer noemen. Wij hopen dan ook dat het kabinet vanmiddag om 16:15 eens een paar lastige vragen gaat stellen aan de Tweede Kamer. En we weten allemaal dat er maar één conclusie mogelijk is: Pieter Omtzigt, aftreden!

*doet Tjeenk Willink bril af*

*veegt traantje weg*

Mark Rutte """KEIHARD""" aangepakt door Groenteboer-zeggers

Schuld van de Tweede Kamer!

Slijm slijm slijm