De VI-heren gingen er met boter en suiker in. Maar ze feliciteerden zichzelf omdat ze erin geslaagd waren om Mark in de vorige uitzending te laten zeggen dat hij wel eens geneukt had, maar dat zei hij helemaal niet. De vraag was: heb je wel eens geneukt? Waarop Mark zei: ik weet wat het is, oftewel 'ik weet wat neuken is'. Die kennis kun je ook hebben door sexfilmpjes te bekijken of van horen zeggen. Eigen ervaring is niet per se noodzakelijk. Mark gaf geen antwoord op de vraag, dan had hij 'ja' of 'nee' moeten zeggen.