Leuk zo'n bootje, die ruimtereisjes en miljarden op de bankrekening, maar wel een beetje saai als u niemand heeft om het mee te delen. Geen probleem voor Jeff Bezos, want die stapt binnenkort weer in het huwelijksjacht. Eva Vlaardingerbroek werd het niet, maar Lauren Sánchez wel. Een vrouw met een prachtig karakter, dat ziet u zo. Lauren (53 (!)) was de minnares die Jeffs vorige huwelijk op de klippen liet lopen, wat hem een groot deel van zijn vermogen kostte, dus fijn dat hij er toch nog iets aan over heeft gehouden. Sánchez is een voormalig televisiepresentatrice en runt tegenwoordig haar eigen productiebedrijf dat is gespecialiseerd in luchtbeelden en is een uitstekend helikopterpiloot, dus we gaan er blind vanuit dat haar zakelijke inzicht en succes de redenen zijn dat de Amazon-oprichter zijn raket met haar wil delen. Gefeliciteerd Jeff, we zien de uitnodiging voor de bruiloft wel verschijnen. Tipje van onze kant: misschien deze keer niet voor gemeenschap van goederen gaan...

Carrièretijger

Levensgenieter