Eva is niet alleen een lekkernij van de bovenste plank, haar beheersing van de Engelse taal is uitstekend. Daar kunnen de meeste NL politici echt nog wel een puntje aan sucken. Ze heeft een uitgebreide woordenschat en is in staat om heel comfortabel in het Engels te converseren. Weet zich goed uit te drukken. En ze is natuurlijk ook een luis in de pels van het NL establishment, anders zouden ze haar geen "Eva Braun" noemen. Dus : You go, girl !