Man, man, man, de sneue ophef van begin dit jaar werkte hoor. De boze zeiksnorren die anderen niets gunnen klaagden, zeurden en dreigden net zo lang over fallusvlieger Bezos, zijn supersized zeilbootje en die antieke Rotterdamse takelbrug dat het hele plan van tafel is. Waar we vol trots die enorme driemaster door de Havenstad hadden kunnen paraderen om aan de rest van de wereld te tonen dat Nederland een absolute topspeler is op het gebied van de bouw van dure dobberaars, is het nieuwe jacht nu in alle stilte in de ochtend via uitgestorven waterwegen naar de afbouwlocatie vervoerd. Geen verslaggevers aan boord, geen persfotografen op de kade en geen lucht vol drones. Bouwer Oceanco voelde zich dusdanig bedreigd door de antikapitalistische stuurlui aan wal dat ze het plan omgooiden en voor een zuidelijke route kozen. Dat betekent tevens dat de masten pas op een andere locatie worden gemonteerd met alle extra kosten van dien. De vrije handelsgeest die Nederland en met name het havengebied zoveel gebracht heeft is schaamteloos gezwicht voor een stel eiergooiers met een voorliefde voor oud metaal en dat is zonde, want de superjachtbouw is één van de sectoren waar we als Nederlanders gewoon ongegeneerd trots op kunnen zijn. Dus bij deze: Bezos, je bent een enorme lul, maar je bootje ziet er goed uit.

