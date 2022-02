Kom op Rotterdammers, wat is er met jullie gebeurd? Wat is er gebeurd met die nuchtere, noeste arbeiders en die niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit. Die levensinstelling waarmee jullie een platgebombardeerde stad omtoverden tot de economische motor die Nederland draaiende houdt. Jullie bouwden de grootste haven ter wereld en toen de ruimte op was jaagden jullie eigenhandig de zee weg om verder uit te breiden. Want Rotterdam denkt niet in problemen, maar in oplossingen. En nu moet er een keertje een brugdeel tijdelijk van zijn plek worden getild om het bootje van Bezos door te laten en is de stad te klein. De Hef wordt niet gesloopt en de operatie kost de Rotterdammer helemaal niets, maar toch gaat het nu al ruim een week over het vermogen van het Amazon-opperhoofd en andere redenen waarom we die kale dildovlieger vooral helemaal niets gunnen. Alsof het bij uitbreidingen van de haven ooit is gegaan over het vermogen van de eigenaren van Maersk of de Evergreen Group en of we het wel nodig vonden dat ze nog meer zouden verdienen. Nee, het ging om de haven, de banen die het creëerde en de omzet die het opleverde. Net zoals het bouwen van Bezos' schip leidt tot extra omzet, banen en een nog betere reputatie voor onze uitstekende jachtbouwers. Iets waar de nuchtere Rotterdammer (terecht) enorm trots op zou zijn, maar dat is niet terug te zien in de discussie die momenteel wordt overspoeld door moraalridders die makkelijke deugpunten proberen te scoren en chagrijnen die weigeren verder te denken dan hun brug hoog is. Zoveel emotioneel geneuzel en overdramatisch geaandachtshoer, het klinkt bijna als Amsterdam...