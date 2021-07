Waterstof en zuurstof. Dat was de brandstof van deze raket. De uitstoot is dus stoom, en dat is heet water. Dus nee, Van Bukkem, het is geen smijten met fossiele brandstoffen. Ok, waterstof moet je maken en dat is nog wel een fossiel proces, maar daar gaat het niet om. Virgin heeft een dikke Boeing nodig om te kunnen lanceren. U moet naar morgen kijken en niet echt naar vandaag. Ik kan al een aardappel gebruiken om waterstof te maken en wodka, dat ook. Waterstof maken staat niet in de kinderschoenen, maar om het helemaal neutraal te doen? Dat is vandaag nog een brug te ver. Dus vandaag heeft u nog een punt, maar morgen is uw punt niet meer van belang in het verhaal.