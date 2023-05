Nou, ik kan het eens terugkijken. Ben benieuwd of het propaganda is voor immigratie of dat er ook ruimte is voor de nadelen en vervolgens eens afwegen.

Migratie is een sociaal fenomeen en dus is het ingewikkeld qua veel invalshoeken. Er zal nooit een nadeel of een voordeel zijn. De vraag moet zijn:”voor wie is het een voordeel”?

Het verleden heeft bewezen dat migratie van gastarbeiders goed was voor bedrijven want hele goedkopen arbeid. Het was nadelig voor mensen in de volkswijken want die zien hun buurt veranderen en uiteindelijk verloederen.

Dat is het hele probleem met de pompeuze goede bedoelingen van white priviliged d66, pvda en groen links. Alles moet kunnen met migratie, maar de eigen bubbel blijft eng wit, witter dan een sneeuwstorm in Lapland.