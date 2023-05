Over dat Durham report, voor wie de moeite wil doen de feiten te kennen:

De verklaring van Papadopoulos waarmee het begon, kwam direct na de DNC-hack. De FBI maakte zich terecht zorgen over de pogingen van Rusland om de presidents-verkiezingen te beïnvloeden. Dit was dus vooral een onderzoek naar RUSLAND.

Trump had ook andere banden met Russen: Vastgoeddeals, Miss Universe-verkiezing, leningen van Russische geldschieters, Trump Tower Moscow-project. Campagnevoorzitter Paul Manafort had gelobbyd voor pro-Russische oligarchen. Trump-campagneleden hadden ook banden met Rusland. Mike Flynn ontving in 2015 45.000 dollar van Russia Today voor een toespraak die hij hield tijdens een banket waar hij naast Poetin zat. Later loog hij tegen de FBI over zijn telefoontjes met de Russische ambassadeur over sancties tijdens de overgang. Carter Page had een ontmoeting gehad met Russische inlichtingenofficieren. Nu blijkt dat hij niet wist dat ze hem probeerden te rekruteren. Papadopoulos werkte aan het opzetten van een ontmoeting met Poetin.

Durham bekritiseert de FBI voor het vertrouwen op het Steele Dossier voor de Carter Page FISA. Het Steele Dossier was echter niet de basis voor het openen van het onderzoek, maar het is een nuttige zondebok om dat feit te verdoezelen. We weten nu dat de FBI het Steele-dossier niet kon bevestigen, dat explosieve details zou bevatten over Russische kompromat over Trump. Dat is wijsheid achteraf. En, belangrijker nog, Durham zegt nooit dat de informatie erin vals was, alleen onbevestigd. Sommige aspecten van Steele Dossier werden zelfs bevestigd door Mueller en DNI: Poetin was voorstander van Trump en probeerde de verkiezingen in het voordeel van Trump en tegen Clinton te beïnvloeden. Het bevatte ook onbevestigde informatie die Trump als president ernstig in gevaar had kunnen brengen.

Het niet onderzoeken van deze banden zou een plichtsverzuim van de FBI zijn geweest. Dit was een onderzoek naar RUSLAND. Rusland was de dreiging en de focus. Trump was gewoon de nuttige idioot van Rusland.