Het is natuurlijk goed dat GS kritisch is, je wilt niet dat de regering weg komt met het voor de gek houden van de mensen. Anderzijds kan rechts dat ook best goed.

Maar pas geleden zag ik dit filmpje van John Stewart:

youtu.be/pP9dxjc9RDU

Waarin je wordt verteld dat de Zweden eigenlijk best tevreden zijn met hun goed geörganiseerde land, ook al moeten ze daarvoor veel meer belasting betalen.

Daaraan moest ik denken bij dit artikel. Oké, we moeten misschien wat meer voor ons eten betalen, maar als we daarvoor sustainable landbouw terugkrijgen vind ik dat een goede deal.

In Spanje merken ze ook dat je je land naar de kloten helpt als je je concentreert op het goedkoop produceren van voedsel, zonder je te bekommeren om de natuur:

www.nrc.nl/nieuws/1995/01/05/de-sluip...

Het oppompen van water voor goedkope aardbeien.

Kortom ik vind dit:

""Alle landbouwproducten in Nederland moeten straks voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dat geldt voor alle producten die in Nederland verkocht worden: groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. (...) Daardoor worden producten iets duurder, maar krijgt de boer een betere prijs."

Eigenlijk wel prima. Niemand gaat in Nederland toch dood van de honger. Je kunt hier altijd hulp krijgen als je het niet redt. Misschien is inderdaad het leunen op de staat van een te groot aantal mensen een groter probleem.