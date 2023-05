Misschien relevant, misschien ook niet. Al een tijdje valt me op dat er mensen die beter zouden moeten weten zichzelf heel masochistisch storten in een discussie waar ze totaal geslacht worden en zelfs daarna blijven ze doorgaan. Ik heb daar vragen over.

Vraag 1.) is niet eens over deze masochisten. Er is niets wat mij wat het allemaal een beetje zielig vind. Je wordt verbaal, op inhoudelijk en na te trekken feiten de maat genomen. Wat bezielt je eigenlijk om terug te komen voor een meer en groter pak slaag?

Maar mijn eigenlijke vraag is nummer 2.) welk plezier beleef je als sadist om wat ogenschijnlijk weinig intelligente en mensen met zeer weinig kennis van zaken aan te vallen?

Ze zijn geen bedreiging. Ze zullen nooit wat bereiken. Ze kunnen nu niets, toen niets en ook morgen is het niets. Waarom die mensen die toch al niet goed kunnen meekomen zo vernederen? Is dat nu echt nodig? Het is geen oorlog. Ze zijn gewoon laagbegaafd. Laat ze.

In de spirit van Leentje. Let them not walk alone!