Ze zijn in Rotterdam dagen bezig geweest met het voorbereiden van de festiviteiten en nu moet het alleen nog effe gebeuren: als Feyenoord wint van Go Ahead Eagles is het voor het eerst sinds 2017 weer eens kampioen van Nederland. Helemaal niets in Volendam, Waalwijk, Arnhem en Emmen! Go Ahead Eagles gaat Feyenoord natuurlijk geen strobreed in de weg leggen, want zij gaan met een paar kratjes bier in de bus terug naar Deventer. Nu alleen hopen dat het geen opvoering wordt in het WK Wedstrijdjestaken. In Groningen hebben ze zojuist een dikke 10 gescoord op het juryrapport (video onder). En na de pot is het feest in 010, feest in Rijnmond, feest voor Arne en Orkun en Gernot en Santiago en Justin en Lutsharel en Qui.. Quint... Quilli.... Quilinschd... Quilldschyllia... dinges. Feyenoord - GAE, live op de betaalzender, daarna live beelden van jankende mensen in de Hofpleinfontein + juichinterviews bij de NOS.

UPDATE 15’ - 1-0 Idrissi

UPDATE 18’ - Giménez 2-0

UPDATE 54' - Paixao 3-0



UPDATE - FEYENOORD KAMPIOEN

Eerder in Groningen - wel duidelijk

Wie herkent deze vorm?

De koning mag voor Ajax zijn, de skateboardkoning is voor Feyenoord

