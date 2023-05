Het is de anti-Pieten-brigade gelukt hoor. Staphorst liep met open ogen in de opgezette val van Kick Out Zwarte Piet, waardoor die nu vol in hun geliefde slachtofferrol kunnen kruipen. Tijdens de afgelopen intocht van Sinterklaas trokken de activisten richting de gemeente waarvan ze wisten dat ze door de inwoners uitgekotst zouden worden op jacht naar een reactie en een reactie kregen ze. De aan tradities gehechte Staphorsters stonden de activisten die naar hun verboden demonstratie kwamen bij de toegangswegen op te wachten en stuurden ze met lichte dwang terug naar de Randstad. Was het netjes dat daarbij met eieren en vuurwerk werd gestrooid? Nee. Was het te verwachten? Ja, natuurlijk! Tegen Zwarte Piet-demonstreren in Staphorst is als voor Ajax juichen tussen de harde kern van Feyenoord: volkomen legaal, maar u weet welke reactie u uitlokt. En daar was het uiteraard ook om te doen: de ophef, de aandacht en de mogelijkheid om slachtoffertje te spelen. Dat laatste wordt extra uitgemolken nadat gisteren een rapport over de intocht op de gemeentemat viel. KOZP liet deze kans uiteraard niet liggen en stelde direct een eisenlijst op: erkenning dat de gemeente Staphorst en politie faalden, publieke excuses, straffen voor de tegendemonstranten en vergoeding van de materiële schade. Ja joh, willen jullie daar meteen een lintje bij?