Interessant kaartje van interessant Nederland. De gemeenten met de meeste en de minste stekkerauto's van Nederland. Aan kop gaan de rijke stinkerds (oh nee, geen emissie) van Rozendaal, Wassenaar, Bloemendaal, Gooise Meren, Heemstede etc. En helemaal onderaan staat gemeente Staphorst. Met maar 3,3 % stekkerauto's. Dat is weinig. Dat is geinig. HOE KAN DIT? Mag het niet van God? Rijden onze polderamish nog paard en wagen? Hebben ze überhaupt elektriciteit daar? VACCINS??? Aan u de taak dit eens heerlijk te duiden. Succes.