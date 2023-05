Voetbalclub Feyenoord wordt zondag kampioen en dat betekent dat er een dag later circa 200.000 man (hier bijvoorbeeld de beelden van 2017) naar Rotterdam stroomt voor de huldiging. En nu heeft de driehoek naast een miljoen andere regeltjes bedacht: "Alcoholverbod." Haha ja, echt wel. Wat Ahmed Aboutaleb eventjes vergeet is dat niet hij, maar Arne Slot de burgemeester van Rotterdam is. En de hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie is een kale Oostenrijker genaamd Trauner. Politie & handhavers schijten sowieso dubbel & dwars in de broek voor die hoolies van Feyenoord dus we zijn errrrugg benieuwd hoeveel mensen Berend Veneberg gaat optrommelen om te handhaven op een blikje bier hier of daar. Alcoholverbod. Proest Proost.