Ik weet er veel van. Helaas, zou ik haast direct er aan toe willen voegen.

Wat zaken die wellicht onderbelicht zijn gebleven en die enkel in een heel openhartige, eerlijke, niet aanvallende manier besproken zouden moeten kunnen worden.

* Status / aanzien van 'de docent in het onderwijs'. Waar voorheen een docent/groepsleerkracht/ leraar/meester aanzien had, is dat vrijwel volledig verdwenen. Wanneer en hoe, ik heb een vermoeden maar meer niet.

* Feminisering van het basisonderwijs. In het VO komen steeds meer kinderen pas voor het eerst in aanraking met mannelijke docenten, anders dan de gymdocent of concierge.

* Parttime werken. Dit werkt overigens twee kanten op; scholen zoeken voor slechts een deeltijd een docent (veel succes met combineren), maar er zijn ook vreselijk veel collega's die om moverende redenen geen full-time baan meer ambiëren.

* Werkdruk. Een heet hangijzer, maar als je niet in het onderwijs werkt, is het erg lastig uit te leggen hoe die druk werkt. Nee, het gaat niet om lange dagen. Nee, ook niet om het aantal uren dat je thuis zit voor te bereiden, na te kijken. Nee, het is niet 'alles er om heen'. Het is de combinatie van héél veel factoren. Om toch een soort vergelijking te maken, probeer je voor te stellen dat je je normale werk dat je in een jaar draait, in 40 weken uit te voeren. En nee, ik heb het niet over de zelfstandigen, gewoon loonwerk.

* Passend onderwijs. Één van de vele 'vernieuwingen' vanuit ministerie, niet gehinderd door enige realiteitszin of ervaring ingevoerd, waardoor het reguliere onderwijs plots de kinderen met een uitdaging er bij bleven krijgen.

* Maar met stip: de invloed van de ouder en de machteloosheid als je een kind als professioneel docent probeer te helpen. Het is als school (met jaren ervaring achter je kiezen) heel frustrerend als een leerling niet ontwikkelt. Als een kind dus beter af is bij een concurr... andere school die beter is in het helpen van die leerling. Óf als je een leerling hebt, die dermate slecht gedrag vertoont dat die beter niet in een groep kan blijven, denk aan crimineel gedrag. Wat je als school probeert, een ouder kan dit gewoon tegenhouden. Simpel. Er gaat vreselijk veel tijd verloren in overleggen met ouders waarom je als school handelingsverlegen bent en een kind beter af is bij een lager / ander niveau.

* Ouders, deel twee. Ouders die micromanagen. Die elke middag een uur opeisen om over futiele zaken te praten.

* Ouders, deel drie. Ouders die gewoon geen interesse hebben. Zoek het uit, ik ben belangrijk, mijn kind is jouw probleem! Dus val mij niet lastig. En nee, ik teken niks.

Nou ja, dat dus. Naast al het gedoe zoals kinderen die elkaar proberen dood te steken, op straat een zwerver in elkaar proberen te slaan, spullen slopen, geen regels kunnen volgen (nooit geleerd of zo), geen respect kunnen tonen, geen Nederlands lijken te willen spreken. Maar dat zijn inmiddels vrij gewone zaken geworden.