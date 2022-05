Was vroeger relatief simpel. Je zat in de klas, hield je kwek, dreunde tafels op en kreeg zinsontleding voor je kiezen. Leerkracht heette meester of juf en voornamen ? Dachuteffeniet. Eens in de zoveel tijd een dictee of opstel maken en met regelmaat een repetitie of overhoring. Voortgang in het 10 min tafeltjes gesprek was glashelder: leerkracht benoemde goede/zwakke/aandachtspunten. Opvoeding vond thuis plaats.

Snel doorspoelen naar de 21e eeuw. Met regelmaat van de klok nieuwe "didactische" aanpak met aandacht voor "de belevingswereld van het kind". Wat 2 jaar geleden (met heel veel belastingpoet) als leermethode verzonnen was kon weer bij het grof vuil. Leerkrachten verzuipen in de rapportagejungle en zijn zeeën van tijd kwijt aan bureaucratie. En in sommige grootstedelijke delen van Nederland komen de kinders al vanaf dag 1 met een ontwikkel-/opvoedingsachterstand het klaslokaal in. Of de leerkracht dat er nog effe bij pakt. En het "10 minuten tafel gesprek" kan best wel eens verbaal onaangenaam worden als het gedrag van de kleine Melvin, Sarah Roos of Ibrahim met de ouderfiguren besproken wordt.

Vroegah kwam je van school af met reken-, taal en schrijfvaardigheid. Nu (te vaak) met een grote bek, uitgezwaaid door een leerkracht die stiekem blij is dat het prinsje/prinsesje opgetieft is.