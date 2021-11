Die onzin hebben we in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw toch al gehad? OETC heette dat destijds: onderwijs in eigen taal en cultuur. Ik weet niet meer wat de gedachte daarachter nou precies was. Met het oog op een terugkeer naar hun 'eige' land in de toekomst of zo? Nou, daar is veel van terecht gekomen. Waarschijnlijk is OETC daarom - ergens in de jaren 90? Ik heb geen idee - geruisloos afgevoerd, met het idee dat het belangrijker was om die allochtonen zo goed mogelijk Nederlands te leren.

Maar nu willen die dwaallichten van GL en DENK het weer invoeren? Maar waarom? Wat is de gedachte erachter? Ik vermoed, maar ik speculeer, dat er weer een vage policor, woke-achtige redenering achter zit, die erop neerkomt dat de 'buitenlandse' kinderen op die manier meer 'zelfrespect' en een beter 'zelfbeeld' zullen krijgen. Dat ze zullen beseffen dat de Nederlandse taal helemaal niet superieur is aan de taal die hun ouders thuis spreken, want dat ze er toch echt heuse les in krijgen op school.

Domme onzin allemaal. De meeste buitenlandse kinderen, of kinderen met een migratieachtergrond, zoals de policor term luidt, spreken de taal uit het 'herkomstland' toch wel redelijk, door hun ouders, door contact met leden van hun extended families als ze op 'familiebezoek' in het thuisland zijn, etc. Daar hoef je niets extra's voor te doen.

Wil je hun kansen later op de Nederlandse arbeidsmarkt en hun integratiekansen in het algemeen vergroten, dan zul je ze echt zo goed mogelijk Nederlands moeten leren. En als tweede taal kun je ze ook beter een taal leren waar ze wat aan hebben. Ik zou nog altijd als eerste keus zeggen: Engels, maar er is tegenwoordig vast ook veel te zeggen voor bv Spaans, of Chinees.