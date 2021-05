Ja, je 'krijgt er heel veel voor terug', maar daar hebben andere mensen die last hebben van jouw kudtkinderen natuurlijk helemaal niks aan. Die krijgen er vooral gejank en geren en geschreeuw en gelebber aan tieten in bomvolle restaurants en enge besmettelijke ziektes voor terug.

Dan nog, hoeveel je er ook voor terugkrijgt, het hebben van zo'n hinderlijk narcistische minilaaf kost altijd heel veel. Gekmakende ergernis bijvoorbeeld, omdat de basisschool van je kind doodleuk heeft besloten om cursussen meditatie op te nemen in het onderwijsaanbod. 'Want dan leren kinderen beter omgaan met stress'. Zucht. Zuchterdezuchterdezucht. We zijn nu al gestresst.

Hou op met ons hoor! De pis wordt lauw nu! Het ís al zo erg om kinderen te hebben in het verplichte Nederlandse onderwijs omdat ze alleen maar D66-wokemeuk aanleren met dragqueens en paarsekleding dag voor transgendergays en klimaatdag zonder normaal te leren lezen, schrijven en rekenen, worden ze nu ook nog gedrild tot knotjesdragende yogabroeken die graag zittend plassen en straks allemaal naar de UvA willen om college te volgen bij Sarah de Lange. En dat wordt dan ook nog eens opgedrongen in van die glibberige Rutger Bregman-Kinderen voor Kinderen-retoriek over 'lekker in je vel zitten', 'opgroeien tot betere mensen', 'minder korte lontjes' en (adem alvast maar even diep in): "Als Trump dit had gedaan, dan had de wereld er anders uitgezien. Als iedereen leert mediteren en daardoor aardiger en rustiger is, zijn we ook verlost van die korte lontjes in het verkeer."

NEINNEINNEIN! KSSSSSSSST! Blijf van onze kudtkinderen af! Met je belegen ErIsHoop-bakfietsmentaliteitvingertjes! Ga lekker terug naar je weefgetouw en Zutphense kruidentuintjes en hou die laffe sterrenkindpeop gewoon in de esoterische mandenvlechthoekjes en zonnedauwinbeeld-eurythmie-lessen van Vrije Scholen. Scheert u weg, amandelmelkdrinkende yoga-parvenu's! Zensnuivers! Hoog sensitieve vlinderbreinen! De chakra's van onze kudtkinders zijn gesloten en blijven gesloten, inshallah! Muzikale totaalfruitmand dat je er denkt te zijn op je Ibiza-matje in je Balinese yogaretreat. Was de zaterdagse Volkskrant alweer uit ofzo?

Onze kinders weten voorts prima met stress en korte lontjes om te gaan: ze geven gewoon een willekeurige paarskleurige jubelparka uit een yogacursus een knieschot en alles is weer pais en vree. Zo doen gewone kindertjes van gewone mensen dat. Ons Soort Mensen. En dat blijft zo!

Capice, teelballoosmans? Dat dachten we al. *boks*