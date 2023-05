Nee, een pijpleiding vernielen is geen geweld. Maar wel vernieling en als zodanig strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht. Het is een bekende retorische tactiek door verwijtbaar gedrag van jezelf kleiner te maken door het te vergelijken met iets wat nog erger is wat anderen doen, in dit geval de gevolgen van klimaatverandering (hoewel dit vooral erger is in hun eigen optiek, natuurlijk).

Maar de waarheid is dat niet zij, maar de gekozen parlementariërs en in het verlengde daarvan justitie, bepalen wat mag en niet mag in dit land. Het jezelf buiten te wet stellen omdat je vind dat jouw heilig doel belangrijker is, is een bekende eigenschap van extremisten. Zij verliezen daarbij uit het oog dat zij de democratie en de mening van andere Nederlanders met voeten treden.